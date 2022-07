Ceny biletów na koncerty z roku na rok są coraz wyższe. Im bardziej znany artysta i większe show, tym musimy więcej wydać na wejściówki. Fani klasycznego rocka wydają najwięcej pieniędzy na show swoich ulubieńców i najdroższe bilety sprzedaje Bruce Springsteen. Wielbiciele muzyka jednak nie spodziewali się, że bilety na przyszłoroczną trasę Springsteena będą kosztować nawet 5 tysięcy dolarów. Sprawę skomentował menedżer muzyka, który uważa, że to "uczciwa cena".

Bilety na Bruce'a Springsteena za ponad 20 tys. złotych. Menadżer muzyka: "To uczciwa cena"

Bruce Springsteen razem z E Street Band zaplanował trasę koncertową na 2023 po Stanach Zjednoczonych oraz Europie. Ruszyła już sprzedaż biletów na amerykańską część tournée i fani mocno się zdziwili, gdy zobaczyli ceny biletów. Wiadomo, że na gwiazdę takiego kalibru wejściówki będą drogie, ale okazało się, że ceny są w tysiącach. Rekordowa cena to 5 tysięcy dolarów, czyli 23 tysiące złotych. Okazuje się, że takie kwoty zostały wyliczone według algorytmu, które stosują m.in. linie lotnicze. Wyceniają one swoje usługi według popytu.

Głosy oburzonych fanów dotarły do Ticketmaster, który wyjaśnił, że "dynamiczne ceny" wejściówek to tylko 11,2% sprzedanych biletów, przy czym reszta wejściówek miała niższe ceny. Firma podała, że jedynie 1,3% biletów kosztowało ponad 1 tys. dolarów, zaś wejściówki poniżej 99 dolarów stanowiły aż 18%. Nie zdradzono, czy ktoś w ogóle zdecydował się kupić najdroższe opcje biletów.

Do sprawy ustosunkował się menadżer Bruce'a Springsteena, który swoją wypowiedzią tylko bardziej zdenerwował fanów muzyka. Jak podaje portal radiozet.pl Landau w rozmowie z The New York Times powiedział, że bacznie przygląda się konkurencji, by określić ceny biletów, które uważa za uczciwe:

Wyceniając bilety na tę trasę, dokładnie przyjrzeliśmy się temu, co robi konkurencja. W ten sposób wybraliśmy wysokość cen, które w niektórych przypadkach są równe, a w innych nawet niższe od tych proponowanych przez innych artystów. Niezależnie od komentarzy, nasza średnia cena biletów mieści się w 200 dolarach. Wierzę, że dzisiaj jest to uczciwa cena za zobaczenie na żywo kogoś powszechnie uważanego za jednego z największych artystów swojego pokolenia.

Ciekawe, czy całe to zamieszanie odbije się na sprzedaży biletów na przyszłoroczną trasę Springsteena...