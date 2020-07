Billie Eilish wypuściła nowy kawałek. I intrygujący teledysk w stylu anime

Młoda, 18-letnia Amerykanka zawojowała świat swoim debiutanckim albumem „When We Fall Asleep, Where Do We Go?”, z którego pochodzi hit „bad guy”, niemal non-stop puszczany przez stacje radiowe w zeszłym roku.

Eilish ma już na swoim koncie pięć nagród Grammy, a na początku roku stała się jedną z najmłodszych wokalistek, śpiewających motyw przewodni do filmu o przygodach Agenta 007 – Jamesa Bonda.

Teraz Eilish zaprezentowała nowy utwór – „my future”, który napisała na samym początku lockdownu, związanego z epidemią koronawirusa.

„my future” - artystka o utworze

Billie Eilish w mailu do fanów, w którym chwaliła się nowym utworem, napisała:

" „Napisaliśmy ten utwór na samym początku kwarantanny. Ta piosenka jest dla mnie bardzo osobista i wyjątkowa. Dokładnie tam była moja głowa w trakcie jej pisania – pełna nadziei, podekscytowana, z szaloną ilością autorefleksji oraz samorozwoju. Ale w kontekście tego co obecnie dzieje się na świecie utwór nabrał nowego znaczenia. Mam nadzieję, że wszyscy znajdziecie w nim wartość dla siebie”. "

„my future” – zobacz teledysk

Piosence towarzyszy klimatyczny klip. Wideo do piosenki, swoim stylem nawiązujące do stylistyki anime, zostało zanimowane przez Andrew Onorato.

Eilish, tak jak wielu innych muzyków, była zmuszona odwołać tegoroczną trasę koncertową. Jednak już wiemy, że będziemy mogli usłyszeć ją na serii koncertów w przyszłym sezonie. Kto wie czy już nie z nowym krążkiem?

