Swego czasu noszenie koszulek z metalowymi kapelami było na tyle popularne, że tego typu T-shirty nosili dosłownie wszyscy - nawet ci, którzy nie słuchają metalu. Również Billie Eilish paradowała w tego typu ciuchach jeszcze w 2019. Miała na sobie ubrania z logo Type O Negative, Rob Zombie i Cradle of Filth. Kenny Hickey, gitarzysta Type o Negative, nawet był zadowolony z takiego obrotu sprawy. Wokalistka ponownie sięgnęła po ciuchy z metalowymi kapelami i tym razem jeden z tych zespołów postanowił skomentować sprawę.

Billie Eilish wystąpiła w koszulce z niszowymi metalowymi zespołami. Jest komentarz muzyków [ZDJĘCIE]

Młoda wokalistka pojawiła się ostatnio na scenie w koszulce z logo metalowych i punkowych zespołów - m.in. Misfits czy Motorhead. Co ciekawe, na jej stroju pojawiły się nazwy undergroundowych kapel, takich jak chociażby Ghoul, Anti Cimex czy The Last Resort.

Metalowy zespół Ghoul podzielił się zdjęciem oraz wideo Billie Eilish z opisem:

Billie założy jeszcze jedną naszywkę z Ghoulem i nagle z przypadku robi nam się umyślne działanie.

Ciekawe, czy młoda wokalistka wie, jakie w ogóle zespoły widnieją na jej koszulce. Ciekawe też, czy paradując w ciuchach z shinigamim Ryūkiem wie, że to postać z "Notatnika Śmierci"...

Billie Eilish zyskała rozgłos za sprawą singla "Ocean Eyes" w 2015. W 2019 roku ukazał się jej debiutancki album "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?", który zadebiutował na szczycie Billboard 200 w Stanach oraz innych listach sprzedaży w 17 krajach. Stał się także najpopularniejszym albumem roku w serwisach cyfrowych. Krążek został w całości napisany, wyprodukowany i nagrany w rodzinnym domu Billie w Los Angeles wspólnie z bratem Finneasem.

Billie Eilish przeszła do historii jako najmłodsza artystka, która otrzymała nominacje i nagrody Grammy w czterech najważniejszych kategoriach: Najlepszy nowy artysta, Album roku, Nagranie roku, Piosenka roku. Dodatkowo otrzymała nagrodę w kategorii Najlepszy album wokalny pop. Billie okazała się także najmłodszym artystą, który napisał i nagrał motyw do filmu o Jamesie Bondzie, "No Time To Die"