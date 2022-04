Billie Eilish zagrała przebój Paramore z Hayley Williams. Posłuchajcie świetnej wersji "Misery Business" [WIDEO]

Billie Eilish zagrała hit Paramore z Hayley Williams

"Hej, zobaczcie! To puste krzesło. Ciekawe dla kogo...?" - takimi słowami Billie Eilish zapowiedziała występ swojej "dobrej przyjaciółki" Hayley Williams podczas drugiego weekendu festiwalu Coachella w USA.

Kiedy liderka Paramore pojawiła się na scenie, przyznała się, że dla niej jest to pierwsza Coachella, więc podziękowała Eilish za to, że ją zaprosiła - jak sam stwierdziła, to "jest chore!".

Na scenie pojawił się również brat Elilish, Finneas, który zaczął grać na akustycznej gitarze wielki przebój Paramore o tytule "Misery Buisiness". Jak stwierdziła sama Williams: "brzmiałyśmy wybornie". Poniżej możecie sprawdzić sami:

"O mój piep*zony Boże! Co tu się właśnie wydarzyło? Czy jest na świecie coś lepszego? Mówię całkowicie poważnie" - tak Eilish podsumowała występ z Hayley Williams. Następnie duet pojawił się na scenie ponownie, gdzie artystki zaśpiewały razem "Happier Than Ever".

Przypominamy, że Eilish tydzień wcześniej zaprosiła na scenę Damona Albarna i razem zagrali "Feel Good Inc." z repertuaru Gorillaz. Dla przypomnienia: