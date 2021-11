Od jakiegoś czasu panuje trend na koszulki z logo rockowych i metalowych kapel. W sieciówkach bez problemu można znaleźć T-shirty z Nirvaną, The Rolling Stones czy Metalliką. Takie koszulki zaczęli nosić celebryci, którzy z rockowych i metalowym światem mają mało wspólnego. Nie wszystkim to się podoba, bo jednak noszenie takich koszulek kojarzy się z prawdziwymi fanami, a nie przypadkowymi osobami. Inni natomiast za bardzo tym się nie przejmują. Jak muzycy Cradle of Filth zareagowali na fakt, że w koszulce z logo ich zespołu pojawiła się gwiazda pop, Billie Eilish?

Billie Eilish założyła koszulkę z Cradle of Filth. Co na to muzycy kapeli?

Ostatnio Billie Eilish pojawiła się na koncercie w koszulce z różnymi metalowymi zespołami, m.in. Cradle of Filth. Tego typu wydarzenia często oburzają fanów kapel, ale sami muzycy nie są tym poruszeni. Gitarzysta Marek Šmerda tak skomentował sprawę:

Nie widzę w tym problemu. Może po prostu lubi muzykę Cradle of Filth? Sam uwielbiam sporo gatunków muzycznych, czasami zaskakuję swoich kumpli, bo nie spodziewają się, że metalowiec może być aż tak otwarty na różne gatunki.

Również gitarzysta Richard Shaw spokojnie podchodzi do tematu, a nawet się cieszy, że Cradle of Filth w ten sposób dostał się na moment do mainstreamu:

Jeśli nawet tylko jedno słowo o naszej grupie dociera do mainstreamu, to już mi się to podob

Billie Eilish zyskała rozgłos za sprawą singla "Ocean Eyes" w 2015. W 2019 roku ukazał się jej debiutancki album „WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, który zadebiutował na szczycie Billboard 200 w Stanach oraz innych listach sprzedaży w 17 krajach. Stał się także najpopularniejszym albumem roku w serwisach cyfrowych. Billie Eilish przeszła do historii jako najmłodsza artystka, która otrzymała nominacje i nagrody Grammy w czterech najważniejszych kategoriach. Dodatkowo otrzymała nagrodę w kategorii Najlepszy album wokalny pop. Billie okazała się także najmłodszym artystą, który napisał i nagrał motyw do filmu o Jamesie Bondzie, „No Time To Die”.