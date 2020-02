Billie Joe Armstrong strollował fanów w sprawie nowej płyty Green Day

Chociaż do 1 kwietnia jeszcze daleko, wokaliście Green Day nie przeszkadzało to w wymyśleniu żartu skierowanego do fanów na instagramie. Muzyk strollował swoich wielbicieli w dość okrutny sposób obiecując im wysyłkę najnowszej płyty jego zespołu.

Billie Joe Armstrong strollował fanów

Za pośrednictwem funkcji insta stories na Instagramie, Billie Joe Armstrong opublikował swoje zdjęcie z podpisem:

" Jeśli podasz mi swój adres, wyślę ci zaraz nową płytę Green Day. "

Możemy sobie jedynie wyobrazić ile danych na sekundę otrzymał muzyk po wstawieniu takiej informacji na media społecznościowe. Jednak po chwili artysta uznał, że czas skończyć heheszki i wrzucił na stories kolejne selfie. Tym razem uśmiechnięty artysta podpisał je:

" To był tylko żart. "

Nowy album Green Day "Father of All...", o którym mowa ukaże się 7 lutego 2020 roku. Będzie on następcą "Revolution Radio" z 2016 roku. Zespół podzielił się z fanami już dwoma singlami z krążka - numerem tytułowym oraz kompozycją "Fire, Ready, Aim".

Green Day: Tracklista "Father of All..."

Fire, Ready, Aim Oh Yeah! Meet Me on the Roof I Was a Teenage Teenager Stab You in the Heart Sugar Youth Junkies on a High Take the Money and Crawl Graffitia

Zobacz też: Shakira nagrała cover "Basket Case". Jak zareagował zespół Green Day?