Black River tworzą muzycy znani z zespołów Behemoth, Dimmu Borgir, Rootwater, Geisha Goner, Hunter Vesania czy Neolithic. Supergrupa zaprezentowała właśnie nowy singiel zatytułowany "Joker". Jest to kolejna zapowiedź "Generation aXe", płyty Black River, której premiera zaplanowana jest na czerwiec 2022.

Supergrupa muzyków Behemotha i Huntera z nowym singlem. Posłuchaj piosenki "Joker" Black River [WIDEO]

Wokalista Maciej Taff tak opowiedział o nowym utworze:

Żyjemy w pozornie ładnym świecie, możemy skupić się na tzw. samorozwoju, zarabianiu pieniędzy, gigantycznej kompulsywnej konsumpcji, możemy swobodnie oddawać się depresji i innym wyimaginowanym problemom: z naszą wagą, naszym wyglądem, naszą pozycją w relacji z innymi itd. - Ale to jest pieprzona iluzja, odwrócenie uwagi od tego, że tak naprawdę nie jesteś wolny, jesteś wiązany za szyję i biegasz jak ci każą, szczekasz, łasisz się, gryziesz, w zależności od potrzeb, a uważasz, że wszystko jest ok: Wojny, niewolnictwo, uzależnienia finansowe i psychiczne – Poddajesz się, bo to tylko właściwa narracja. Nie chodzi o to, że tego nie widzisz, generalnie po prostu tego nie chcesz, iluzję łatwiej znieść... mniej boli, ale gdzieś w środku czujesz, że to wszystko jedno wielkie pierdolenie, gigantyczny przekręt i atak na naszą wolność, atak na nasze życie, czy dacie się ponieść tej prawdzie? Otworzysz oczy?

Posłuchajcie zatem, jak to wszystko zostało ujęte w utworze "Joker":

Oglądaj

Grupa Blac River powstała w 2008 i jeszcze w tym samym roku wydała album „Black River”, który nominowany został do Fryderyka. Rok później ukazał się album "Black’n’Roll", następnie światło dzienne ujrzała płyta "Trash", album stanowiący kompilację utworów, które zostały zarejestrowane podczas sesji nagraniowych do wcześniejszych dwóch krążków, oraz trzech kompozycji nagranych podczas koncertu w klubie Stodoła.

W 2018 roku Black River ogłosił wznowienie działalności i na początku 2019 roku ukazał się trzypłytowy box zatytułowany "Black Box" zawierający całą dotychczasową dyskografię zespołu. Tego samego roku został wydany studyjny album "Humanoid", który nominowany został do Fryderyków 2020.