Black River zapowiada nową płytę. Członkowie Behemotha, Huntera i Dimmu Borgir zdradzili szczegóły wydawnictwa

Jedna z najpopularniejszych supergrup metalowych w Polsce zapowiada nową płytę. Black River składa się z muzyków kapel takich jak Behemoth, Hunter, Neolithic czy Dimmu Borgir. Artyści nominowani do Fryderyków 2020 wydadzą nowy materiał jeszcze w marcu tego roku.

Black River zapowiada płytę "Generation aXe"

Już 19 marca 2020 roku będzie miała miejsce premiera nowego mini albumu Black River zatytułowanego "Genaration aXe". Tego samego dnia zespół rusza w trasę koncertową promującą wydawnictwo.

Krążek "Generation aXe” promuje utwór "Whiplash”, którego można posłuchać tutaj:

Maciej Taff, wokalista Black River, tak komentuje pomysł wydania mini albumu:

" Pewnej nocy obudziłem się mega wk*rwiony i nie mogłem już zasnąć. Zdałem sobie sprawę, że poziom tego absurdu, który nas otacza przekroczył wszelkie granice. Że jest już nie do zniesienia, że to nie jest taki świat w jakim chcemy żyć. My, nasze rodziny i nasi przyjaciele. Spotkaliśmy się z chłopakami i było jasne, że wszyscy mamy w sobie ten sam gniew, tę samą niezgodę na rzeczywistość, ten sam wk*rw. Postanowiliśmy wyrazić to w naszej muzie, nagrać 3-4 otworową EPkę, wyrzygać ten cały jad. Spotkaliśmy się pierwszy raz na próbie, zaczęliśmy rozmawiać, grać i po 2 tygodniach Daray już siedział w studio. Zamiast 3 utworów powstało 11. Bez kalkulacji, na pełnym gniewie. Sądziłem, że jak już nagramy, to nam "przejdzie". Nie przeszło! "

"Generation aXe" to limitowane wydawnictwo, które będzie dostępne wyłącznie na koncertach w formie CD. Znalazło się na nim dziesięć premierowych utworów i bonusowy numer w postaci coveru The Doors "Break On Through".

Black River - "Generation aXe". Tracklista:

Oxygen Joker Whiplash Under My Flag Generation aXe Crossover Love Civil Army Burn It Motherless Inner Hell Break On Through

Wiosenna trasa koncertowa Black River obejmie dziesięć miast. Grupie towarzyszyć będzie zespół Votum.

Lista koncertów:

19.03 POZNAŃ - Klub u Bazyla

20.03 WROCŁAW - Klub Pralnia

21.03 KROSNO - Rock Klub Iron

26.03 LUBLIN - Klub 30

27.03 WARSZAWA - Proxima

28.03 TYCHY - Underground Club

29.03 DĄBROWA GÓRNICZA - Rock Out

03.04 GDAŃSK - Drizzly Grizzly

04.04 ŁÓDŹ - Magnetofon

24.04 ZABRZE - CK Wiatrak

