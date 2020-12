Black Sabbath na Gwiazdkę? Czemu nie. Oto cover, którego spokojnie możecie słuchać przy świątecznym stole

Hit "War Pigs" Black Sabbath nadaje się także na święta. Udowodnił to Aaron Gage, który stworzył świetny cover grupy w zupełnie nowym klimacie.

Nie przepadacie za klasycznymi kolędami, pastorałkami, a na dźwięk świątecznych kompozycji w stylu "Last Christmas" czy hitu Mariah Carey dostajecie drgawek z obrzydzenia? Nic nie szkodzi, jest dla Was ratunek.

W okolicach świąt sieć zalewa fala coverów i nowych interpretacji zimowych hitów, które mają na celu zachęcić do słuchania przebojów nawet fanów skrajnie odmiennej muzyki. Zaliczają się do nich na pewno konserwatywni metalowcy, którzy preferują ciężkie brzmienia, smutne melodie lub chwytliwe kompozycje, jednak spod znaku wojowników i smoków, a nie Świętego Mikołaja.

Świąteczna wersja "War Pigs" Black Sabbath

Tym razem z coveru, który znaleźliśmy na YouTubie, być może ucieszą się fani Black Sabbath. Dzięki Aaronowi Gage'owi, który coveruje na swoim kanale znane utwory, będziecie mogli słuchać kompozycji gigantów metalu przy świątecznym stole.

"War Pigs" + "Deck the Halls". Posłuchaj coveru

YouTuber połączył hit Sabbatów - "War Pigs" z tekstem "Deck the Halls". Dlatego, chociaż riffy w kompozycji pozostają ciężkie jak worek z prezentami Mikołaja, to słowa nie urażą nikogo, kto nie do końca akceptuje metalowe klimaty.

Oglądaj

Okazuje się, że oba utwory brzmią wspólnie naprawdę lepiej, niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Jak pisze twórca coveru: