Black Sabbath wyda ekskluzywne wersje płyt z Dio. Będą zawierały niepublikowane wcześniej nagrania

Ronnie James Dio zajął miejsce Ozzy'ego Osbourne'a w Black Sabbath w 1979 roku. Chociaż fani formacji kochali Osbourne'a, a nowy wokalista odbiegał stylistyką od Księcia Ciemności, nadal istnieje wielu fanów kapeli, którzy uważają, że to właśnie Dio był najlepszym frontmanem zespołu. Hit Parader w 2006 roku okrzyknął artystę 10. wśród 100 najlepszych wokalistów wszech czasów. Z kolei Roadrunner Records w zestawieniu 50 najlepszych frontmanów heavymetalowych w historii umieścił Dio na 3. miejscu.

Black Sabbath wznowi albumy z Ronniem Jamesem Dio

Wokalista nagrał z Black Sababth kilka płyt, jednak dwie z nich stały się kultowe. Jest to "Heaven and Hell" z 1980 roku oraz "Mob Rules" wydana rok później. Już wiosną oba albumy ukażą się w nowych, ekskluzywnych wersjach.

"Heaven And Hell: Deluxe Edition" będzie zawierał bonusowe utwory, które nigdy wcześniej nie zostały wydane w Ameryce Północnej. Wśród nagrań znajdziemy "Children Of The Sea" czy "Die Young" zarejestrowane w 1980 roku w Hartfod. Album będą zamykać kawałki live takie jak "E5150" i "Neon Knights", które pierwotnie pojawiły się w limitowanej kolekcji "Black Sabbath: Live At Hammersmith Odeon".

Ekskluzywne wydania "Heaven and Hell" i "Mob Rules". Co będą zawierały?

Z kolei "Mob Rules: Deluxe Edition" zaoferuje fanom szeroki przekrój rzadkich lub niepublikowanych wcześniej materiałów. Oprócz utworów z "Black Sabbath: Live At Hammersmith Odeon" znajdziemy tam między innymi zmiksowaną na nowo wersję "The Mob Rules". Wisienką na torcie będzie cały koncert nagrany w 1982 roku w Portland, gdzie można było usłyszeć znakomite wykonania "Neon Knights", "Heaven And Hell" czy "Voodoo".

Ekskluzywne wersje płyt Black Sabbath ukażą się 5 marca 2021 roku pod barwami RHINO. Będą dostępne w wersjach CD, na winylach oraz w opcji cyfrowej.

Próbki materiału, który znajdzie się na zremasterowanych płytach Black Sabbath, możecie posłuchać poniżej. To nagranie "Heaven and Hell", które w wersji live pojawiło się na stronie "B" singla "Die Young" z 1980 roku.