Dobra wiadomość dla fanów Black Sabbath! Szósty studyjny krążek, "Sabotage", ukaże się w wersji Super Deluxe. Oryginalny album został zremasterowany i dodatkowo otrzymamy 13 nigdy niepublikowanych nagrań na żywo z koncertu z trasy z 1975 roku oraz siedmiocalowy singiel "Am I Going Insane (Radio)" / "Hole In The Sky" z okładką-reprodukcją japońskiego wydania.

Black Sabbath wyda reedycję "Sabotage" z niepublikowanym wcześniej materiałem

Kiedy w 1975 roku Black Sabbath wchodził do studia, żeby nagrać swój szósty album “Sabotage”, zespół był uwikłany w skomplikowany proces sądowy ze swoim byłym managerem. Muzycy czuli się osaczeni, niemal sabotowani przez całą sytuację - stąd właśnie nazwa albumu - paradoksalnie jednak to uczucie przelane zostało na intensywność muzyki, którą stworzyli w studio.

Kolekcjonerskie wydanie "Sabotage: Super Deluxe Edition" będzie dostępne od 11 czerwca 2021 roku w wersji 4 LP na 180 gramowych winylach plus otrzymamy siedmiocalowy singiel, zawierający radiową wersję "Am I Going Insane (Radio)" oraz "Hole In The Sky" na stronie B oraz opakowany w reprodukcję rzadkiego japońskiego wydania tego singla. Dostępna będzie także wersja 5 CD. Obydwie wersje są już możliwe do zamówienia na stronie Black Sabbath. Zremasterowany album będzie także dostępny przez serwisy streamingowe i do pobrania w dniu premiery.

Fot. materiały prasowe BMG

"Sabotage: Super Deluxe Edition" przedstawi także 16 utworów nagranych na żywo, z których 13 nigdy nie zostało dotąd wydanych. Zarejestrowane zostały one w 1975 roku, w trakcie trasy koncertowej kwartetu po USA, promującej ten album. Na dodatkowych płytach znajdą się koncertowe wykonania takich utworów jak "Spiral Architect" i "Sabbra Cadabra" z albumu "Sabbath Bloody Sabbath" z 1973 roku.

Muzyce towarzyszyć będzie historia albumu spisana w książeczce dodanej do albumu, która zawierać będzie także wypowiedzi członków zespołu i prasy muzycznej. Znajdą się tam również rzadkie zdjęcia i wycinki prasowe z tego okresu. Poza tym, w box secie znajdzie się też replika książeczki koncertowej z koncertu w Madison Square Garden w 1975 roku oraz kolorowy plakat trasy "Sabotage" z tego samego roku.