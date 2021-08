Black Sabbath wyda wznowienie "Technical Ecstasy" z niepublikowanymi wcześniej utworami

Black Sabbath przygotował kolejną reedycję swojego albumu. Tym razem w wersji deluxe otrzymamy wznowienie "Technical Ecstasy" już 1 października 2021. Wydania 4CD i 5 winylowe siódmego albumu studyjnego Black Sabbath zawierają oryginalne nagrania na nowo zremasterowane oraz cały album z nowym miksem wykonanym przez Steven’a Wilsona, nigdy niepublikowane wersje utworów z albumu, alternatywne miksy oraz nagrania koncertowe.

Black Sabbath w 1976 przechodzili przemianę odkąd zaczęli sami zajmować się własnym managementem i wtedy też na swoim siódmym albumie "Technical Ecstasy" eksplorowali nowe brzmienia. Album dotarł do 13. miejsca w Wielkiej Brytanii i pokrył się złotem w USA.

Nowa wersja kolekcjonerska zawiera na nowo zremasterowane nagrania oryginalne, całą płytę z nowym miksem Steven’a Wilsona oraz ponad 90 minut nigdy niepublikowanych wersji utworów, alternatywnych miksów i nagrań koncertowych.

"TECHNICAL ECSTASY: SUPER DELUXE EDITION" dostępny będzie od 1 października 2021 roku w wydania 4CD i 5 winylowym ze 180 gramowymi czarnymi płytami. Obydwie wersje są już dostępne w przedsprzedaży na stronie blacksabbathband.lnk.to. Album w nowym masterze będzie również dostępny na serwisach streamingowych i do pobrania.

Wersja Deluxe tego albumu zawiera nowy master wszystkich ośmiu utworów studyjnych, a także cały album z nowym miksem wykorzystującym oryginalne nagrania na taśmach analogowych, którego autorem jest Steven Wilson.

Na "TECHNICAL ECSTASY: SUPER DELUXE EDITION" znajduje się również osiem nigdy niepublikowanych wersji i miksów alternatywnych. Między innymi są to inne miksy utworów "You Won’t Change Me" i "Rock ’n’ Roll Doctor", a także wersje alternatywna i instrumentalna "She’s Gone". Kolekcję uzupełnia dziesięć nagrań koncertowych, które również nigdy nie były publikowane, a które pochodzą z trasy Technical Ecstasy World Tour w latach 1976-1977. Są to utwory z różnych okresów historii grupy, ze wczesnym "Black Sabbath" i "War Pigs", jak i nowymi "Gypsy" i "Dirty Women".

To kolekcjonerskie wydanie ukazuje się z książeczką okładkową, bogatą w treści i rzadkie materiały pamiątkowe oraz zdjęcia z tamtego okresu, a także replikę książeczki pochodzącej ze światowej trasy z lat 1976-1977 i duży kolorowy plakat tej trasy.