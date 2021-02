Black Sabbath wydał pół miliona na kokainę nagrywając "Vol. 4". Iommi: Byliśmy przemytnikami

Znani muzycy rockowi i metalowi we wczesnych latach swojej działalności nie stronili od używek. Tryb życia gwiazd muzyki do dziś owiany jest wieloma legendami, które w dużej mierze są prawdziwe. Z konsekwencjami młodzieńczych wybryków, wielu artystów musi zmagać się do dziś, inni za zabawę bez ograniczeń zapłacili życiem. Do zespołów, które nie stroniły niegdyś od narkotyków, należy Black Sabbath.

Black Sabbath wydał pół miliona na kokainę narywając "Vol. 4"

Muzycy udzielili niedawno wywiadu dla magazynu Rolling Stone, w którym wspominali czasy tworzenia ich czwartego albumu studyjnego "Vol. 4" z 1972 roku. Wówczas Sabbaci prowadzili bardzo imprezowy tryb życia.

W wywiadzie członkowie grupy zdradzili, ile wydali na narkotyki podczas nagrywania wspomnianego albumu. Muzycy przyznali, że rachunek za kokainę wynosił wówczas 75 tysięcy dolarów, co po uwzględnieniu inflacji, przekłada się na 470 tysięcy dolarów w naszych czasach.

Black Sabbath vs narkotyki

Basista Geezer Butler podkreślił, że koszt narkotyków przewyższył o 10 tysięcy dolarów cenę nagrania płyty. Z kolei Tony Iommi wyjawił kolejne przewinienia na koncie zespołu:

W tamtym czasie kokaina była dobra, a my zwykliśmy latać prywatnym samolotem. Dlatego wszyscy muzycy pojawiali się u nas pod pretekstem odwiedzin. Jeśli się nad tym zastanowimy, byliśmy przemytnikami.

Muzycy umieścili na płycie utwór "Snowblind", który został zainspirowany ich nowymi doświadczeniami z białym proszkiem. Ozzy zaznacza w wywiadzie: