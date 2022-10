Sprawdźcie, co znajdziecie na wersjach deluxe albumów "Heaven and Hell" oraz "Mob Rules".

Już niedługo otrzymamy na nowo zremasterowane 2 płyty Black Sabbath nagrane z Dio na wokalu. Krążek "Heaven and Hell" ukaże się 4 listopada 2022, natomiast "Mob Rules" trafi do sprzedaży 18 listopada. Oba wydawnictwa ukażą się w formie 2CD i 2LP i zawierają na nowo zremasterowane albumy oraz niepublikowany wcześniej materiał.

Black Sabbath z wyjątkową reedycją płyt nagranych z Dio. Kiedy premiera?

Wokalista Ronnie James Dio dołączył do Black Sabbath w 1979 roku i nagrał z nimi dwa albumy uważane dziś za klasykę rocka: "Heaven And Hell" i "Mob Rules". Teraz te nagrania otrzymają nowe życie dzięki nowemu masterowi, fani otrzymają również niepublikowane i ciężko dostępne wcześniej nagrania. "Heaven and Hell: Deluxe Edition" oraz "Mob Rules: Deluxe Edition" zostaną wydane osobno 4 i 18 listopada. Każdy z tytułów dostępny będzie w wersjach 2CD i 2LP.

Ze względów na ograniczenia materiału obydwie wersje winylowe zawierają selekcję bonusowego materiału, który jest w wersjach CD. Całość ukaże się również w wersji digital oraz na platformach streamingowych.

Fot. materiały prasowe

"Heaven and Hell: Deluxe Edition" zawiera wiele dodatkowych utworów, m.in. koncertowe wersje "Children Of The Sea" i "Die Young" nagrane w 1980 roku w Hartford (USA). Znajdą się tam także takie rarytasy jak koncertowe wersje "E5150" i "Neon Knights", które pojawiły się na limitowanym wydaniu z 2007 roku "Black Sabbath: Live At Hammersmith Odeon".

Kolejnym albumem po "Heaven And Hell" był nagrany w 1981 roku przez zespół "Mob Rules" z nowym perkusistą w składzie, którym został Vinny Appice. Wydana w październiku 1981 roku i pokryta złotem płyta stała się kolejnym klasykiem Sabbath, zawierając takie kompozycje jak "The Sign Of The Southern Cross", "Turn Up The Night" oraz tytułowy "Mob Rules".

Fot. materiały prasowe

"Mob Rules: Deluxe Edition" przynosi fanom rozbudowaną selekcję trudno dostępnych i niepublikowanych nagrań. Razem z utworami, które pojawiły się na "Live At Hammersmith Odeon", kolekcja zawiera także "The Mob Rules" w nowym mixie. Wisienką na torcie jest cały koncert z 1982 roku z Portland (USA). Dodatkowo niezwykłe wykonania koncertowe "Neon Knights", "Heaven And Hell" i "Voodoo".