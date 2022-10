Blink-182 z nowym singlem "Edging". Posłuchajcie kawałka od klasycznego składu zespołu

Blink-182 ogłosił parę dni temu, że powraca w klasycznym składzie Mark Hoppus, Tom DeLonge i Travis Barker, zapowiedział ogromną trasę koncertową po całym świecie, a także dał nam przedsmak singla "Edging". Teraz piosenka ujrzała światło dzienne.

Ta nie jest specjalnie porywająca i słuchać, że kilka lat przerwy nieco wpłynęło na kreatywność blink-182. Nie mniej, miło jest usłyszeć, jak DeLonge i Hoppus wymieniają się wokalami, nawet jeżeli zespół brzmi, jakby był trochę zardzewiały. Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowe i następne kawałki będą bardziej przebojowe:

Na przestrzeni ostatnich lat Toma DeLonge'a w obowiązkach wyręczał Matt Skiba z Alkaline Trio. Powracający do grupy gitarzysta podziękował na Instagramie koledze po fachu, że ten "uratował zespół" pod jego nieobecność:

Chciałem poświęcić minutkę i podziękować Mattowi za to, co zrobił dla tego zespołu i utrzymanie go przy życiu podczas mojej nieobecności. Uważam, że jesteś niezwykle utalentowany (nadal kocham twój zespół). Zawsze byłeś dla mnie niezwykle miły, nie tylko w mediach, ale też prywatnie i w rozmowach z innymi osobami. Naprawdę to doceniam. Ten zespół nie istniałby teraz, gdyby nie to, że przyleciałeś i nas uratowałeś.