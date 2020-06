Bob Dylan po premierze nowego albumu pobił kolejny rekord w karierze

Muzyczne trendy zmieniają się z roku na rok, a czasem nawet z miesiąca na miesiąc. Jednak istnieją zespoły i wykonawcy, którzy nie muszą podążać za modą, a ich twórczość od dziesięcioleci cieszy się niesłabnącą popularnością. Do kultowych postaci w świecie muzyki należy z pewnością Bob Dylan, który niedawno wydał swój najnowszy album studyjny.

Bob Dylan z kolejnym rekordem

19 czerwca ukazał się krążek "Rough and Rowdy Ways". Jest to już 39. album Boba Dylana w jego karierze i pierwszy od wydanego w 2012 roku "Tempest". Nic więc dziwnego, że wyczekiwany materiał natychmiast zatrząsł listami przebojów oraz sprawił, że Dylan pobił kolejny rekord w swojej karierze.

"Rough and Rowdy Ways" zadebiutował na drugim miejscu listy Billboardu. Tym samym Bob Dylan jest pierwszym artystą, który trafia na listę Top 40 ze swoimi płytami w każdej dekadzie począwszy od lat 60. Co więcej, jego najnowszy materiał odnotowuje największy komercyjny sukces od 10 lat i wydania "Together Through Life".

Najnowszy album Dylana to jego 23. krążek, który trafił do notowania Top 10 listy Billboard. W pierwszej czterdziestce, legendarny muzyk umieścił aż 50 swoich płyt. 8 z nich pochodziło z lat 60., 14 z 70., 7 z 80., 4 z 90., 7 z lat dwutysięcznych oraz 9. z przedziału czasowego od 2010 do 2019 roku. Kolejna dekada rozpoczęła się dla wokalisty kolejnym sukcesem.