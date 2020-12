Bob Dylan sprzedał prawa do wszystkich swoich piosenek. Dostał za to setki milionów dolarów!

Bob Dylan sprzedał prawa do swojej muzyki

Jak podaje New York Times, umowa między Dylanem i Universal jest warta nawet 300 milionów dolarów i daje wytwórni prawa do ponad 600 utworów z poprzednich 6 dekad. W umowie są zawarte takie hiciory, jak "Blowin' in the Wind", czy "Like a Rolling Stone" z wczesnych lat jego kariery, aż po tegoroczny album "Rough and Rowdy Ways".

Podobną drogą ostatnimi czasy zdecydowali się pójść The Killers, Stevie Nicks, czy Blondie. Jednak katalog Dylana jest dość interesujący, ponieważ ogromna ilość jego piosenek miała jednego głównego kompozytora - Boba Dylana.

To oznacza, że Universal nie musi się dzielić tantiemami i przychodami z wykorzystywania piosenek z innymi twórcami. Oznacza to również, że mają pełne prawo do licencjonowania jego kompozycji jak im się żywnie podoba.

Jak w oficjalnym oświadczeniu sprawę skomentował szef Universal Music Group, Lucian Grainge:

Żadnym sekretem nie jest fakt, że pisanie piosenek jest kluczowe dla każdego rodzaju muzyki. Nie jest też sekretem, że Bob Dylan jest jednym z najlepszych reprezentantów tej sztuki.

Jody Gerson, szef dystrybucji w UMG, wyjaśnił, że reprezentowanie pracy tak wielkiego muzyka, to nie tylko przyjemność, ale też odpowiedzialność. Bob Dylan natomiast wstrzymał się od komentarza.