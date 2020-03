Bob Dylan zaskoczył wszystkich i podzielił się nowym utworem zatytułowanym "Murder Most Foul", który trwa aż 17 minut. Ballada opowiada o zamachu na prezydenta Johna F. Kennedy'ego w 1963 roku.

Bob Dylan wydał pierwszy utwór od 8 lat. Posłuchaj ''Murder Most Foul"

W nowym utworze Boba Dylana możemy usłyszeć dużo nawiązań do wydarzeń i osób z lat 60. i 70., włącznie z hitem The Beatles "I Want to Hold Your hand", Woodstockiem czy Stevie Nicks i The Eagles. Dzieląc się nowym utworem na Twitterze Dylan wyznał, że utwór został nagrany jakiś czas temu i opublikowany dopiero teraz. Posłuchajcie, jak brzmi ta piosenka:

Zobacz także: Wiemy, kto zagra Boba Dylana w filmie biograficznym "Going Electric"

Jak oceniasz nowy utwór Boba Dylana? Jest super! Nie podoba mi się Nie mam zdania

Fani Dylana niecierpliwie czekają na film biograficzny o muzyku. W "Going Electric" zabaczymy, jak z folkowego artysty stał się gwiazdą rocka, gdy w 1965 roku zdecydował się na elektryczną gitarę. Boba Dylana zagra Timothee Chalamet, jeden z najciekawszych aktorów młodego pokolenia.

Zobacz także: Najnowszy trailer filmu dokumentalnego Martina Scorsese o Bobie Dylanie. Kiedy premiera?