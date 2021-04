Bodom After Midnight złożył hołd Alexiemu Laiho. Posłuchajcie Epki "Paint the Sky with Blood"

Dzisiaj, 23 kwietnia 2021 ukazała się długo wyczekiwana Epka Bodom After Midnight "Paint the Sky with Blood". Jest to hołd złożony gitarzyście, artyście i wizjonerowi Alexiemu Laiho, który zmarł 29 grudnia 2020 roku w swoim domu w Helsinkach.

EPka "Paint the Sky with Blood" nagrana została w Finlandii w zeszłym roku i pierwotnie miało to być pełnowymiarowe wydawnictwo, jednak okazało się, że jest to jedyne dzieło, jakie za sobą pozostawi Bodom after Midnight.

"Paint the Sky with Blood" jest dowodem niezwykłych umiejętności Alexi Laiho w połączeniu z kunsztem jego kolegów z zespołu: Daniela Freyberga, Waltteri Väyrynenema, Mitji Toivonena i koncertowego klawiszowca Vili Itäpelto.

Tak muzycy Bodom After Midnight wypowiedzieli się na temat tego wydawnictwa:

Podobnie jak my, Alexi był zachwycony tymi piosenkami i chciał je wydać, cieszymy się więc, że możemy spełnić jego życzenie. Nie trzeba dodawać, że jesteśmy zaszczyceni i dumni, że mogliśmy być częścią jego ostatniego projektu twórczego i że teraz możemy go pokazać tak, jak on chciał. Nadszedł czas, by jeszcze raz wypuścić bestię z klatki, by uczcić muzykę, jaką tworzył Alexi, jego dziedzictwo i jego samego.

Kilka miesięcy po informacji o śmierci Laiho podano oficjalną przyczynę zgonu. Kimberly Goss, żona zmarłego artysty przekazała, że powodem było „alkoholowe zwyrodnienie tkanki łącznej wątroby oraz trzustki”. W organizmie Laiho wykryto mieszankę opioidów, środków przeciwbólowych i leków na bezsenność.