Zobaczcie wideo z incydentu, do którego doszło na koncercie The Cult.

Koncerty powróciły na dobre, a wraz z nimi newsy o kolejnych aferach i incydentach. Co rusz piszemy o interwencjach frontmanów, którzy reagują na nieodpowiednie zachowanie swoich fanów. Tym razem do niecodziennej sytuacji doszło na koncercie The Cult. Wokalista rzucił się w tłum - dlaczego tak zareagował?

Bójka na koncercie The Cult. Wokalista rzucił się w tłum [WIDEO]

Zespół The Cult obecnie koncertuje po Stanach Zjednoczonych i 20 lipca 2022 zawitał do Waszyngtonu. Wokalista Ian Astbury zauważył pod sceną bójkę i postanowił interweniować. Do sprzeczki doszło między dwoma mężczyznami, przy czym jeden z nich był duszony. Frontman bez dłuższego namysłu rzucił się w tłum, by zakończyć bójkę.

Ponoć panowie pod sceną się posprzeczali, bo wyższy mężczyzna nie chciał się przesunąć, by niższy fan mógł zobaczyć to, co dzieje się na scenie. Po uspokojeniu fanów wokalista wrócił na scenę i kontynuował swój koncert.

The Cult obecnie przygotowuje się do wydania nowego albumu. Płyta zatytułowana "Under the Midnight Sun” ma ukazać się 7 października i dotychczas poznaliśmy singiel "Give Me Mercy", który zapowiada to nadchodzące wydawnictwo.