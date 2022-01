Wielu wokalistów nie lubi swojej barwy głosu, niechętnie słucha własnych nagrań. Nie jest to nic zaskakującego, ale gdy takie deklaracje padają z ust legendarnego wokalisty, można być nieco zaskoczonym. Bono wyznał w ostatnim wywiadzie, że wyłącza radio, gdy akurat leci piosenka U2 i nie przepada za swoim głosem.

Bono nie lubi swojego głosu i nazwy U2: "Byłem bardzo zawstydzony"

W podcaście Awards Chatter ("The Times") Bono powiedział, że sceptycznie podchodzi do swojego głosu i gdy słyszy utwór U2 w radiu, od razu je wyłącza. Wokalista uważa, że dopiero niedawno nauczył się porządnie śpiewać.

Byłem w samochodzie, gdy jeden z naszych utworów zabrzmiał w radiu. Na mojej twarzy pojawił się kolor, jak to mówimy w Dublinie, szkarłatny. Byłem bardzo zawstydzony.

Przy okazji wspominania lat 80. przytoczył rozmowę basisty U2 z Robertem Palmerem, która dotyczyła dostosowywania tonacji danego utworu do głosu wokalisty. Bono wyznał, że U2 nigdy tak nie postępował, wokalista "myślał poza swoim ciałem". Czyżby to sprawiło, że frontman nie lubił swoich własnych nagrań, bo nie zawsze były dopasowane do jego skali?

W rozmowie Bono zaskoczył na pewno niejednego fana stwierdzając, że nie podoba mu się również nazwa U2. Na początku muzycy chcieli wymyślić podobną grę słów jak to zrobił zespół The Beatles, ale pomysł nie wypalił. Grupa postanowiła stworzyć nazwę nawiązującą do samolotu szpiegowskiego U-2, jak również inspiracją był U-boot.

W naszych głowach to było jak samolot szpiegowski, U-boot. To było bardzo futurystyczne - miało być zgodne, ale nie, nie podoba mi się ta nazwa.

Bono przy okazji wyznał, że ówczesny menadżer kapeli, Paul McGuinness, był zadowolony z nazwy. Sugerował, że napis U2 świetnie będzie prezentować się na koszulkach zespołu.

Całe szczęście są jeszcze rzeczy w U2, które podobają się Bono. Muzyk wyjaśnił, że tylko część jego twórczości wywołuje u niego niezadowolenie. Z jakiej piosenki jest naprawdę dumny? Wokalista wymienił utwór "Vertigo" z 2004 roku.