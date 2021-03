Bono promuje szczepionki serialem "Pandemica". W obsadzie Kumail Nanjiani i Penelope Cruz [ZWIASTUN]

W sieci pojawił się zwiastun do serialu "Pandemica", który ma na celu promować szczepienia przeciwko COVID-19. W obsadzie nie zabrakło gwiazd.

Pandemia koronawirusa trwa już od ponad roku. Aktualnie na całym świecie mówi się o konieczności zaszczepienia jak największej ilości ludzi, by zatrzymać postępującą epidemię i jej tragiczne konsekwencje. Nadal jednak wiele osób sceptycznie podchodzi do tematu szczepionek i nie decyduje się na zapisy, z kolei do niektórych miejsc taka forma pomocy nadal w ogóle nie dotarła.

Dlatego właśnie ONE Campaign postanowiła spróbować temu zaradzić. Organizacja non profit zajmująca się walką ze skrajnym ubóstwem oraz profilaktyką głównie w Afryce, została założona przez wokalistę U2 oraz aktywistę i dziennikarza Bobby'ego Shrivera w 2004 roku. W związku z wyjątkową sytuacją na świecie placówka przygotowała specjalny serial.

Bono promuje szczepionki serialem "Pandemica". Obejrzyj zwiastun

"Pandemica" to animowana produkcja, której celem jest zwiększenie świadomości na temat wagi szczepionek w zakończeniu walki z pandemią COVID-19. Bohaterowie serialu żyją na wyspie, na której koronawirus nie znika, a oni nie mogą jej opuścić. Nikt z mieszkańców nie wie, na jak długo utknął w "pandemicznym czyśćcu" i czy kiedykolwiek się z niego wydostanie.

W produkcji nie zabraknie gwiazd. Swojego głosu postaciom użyczy Bono, Patrick Adams, Samuel Arnold, Connie Britton, Penélope Cruz, Meg Donnelly, Danai Gurira, Nick Kroll, Laura Marano, Kumail Nanjiani, David Oyelowo, Phoebe Robinson, Michael Sheen, Wanda Sykes i Calum Worthy.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun serialu:

Oglądaj

Jak podkreśla Bono - współzałożyciel ONE oraz wokalista U2:

Animowany świat w "Pandemice" naświetla prostą prawdę. To, gdzie mieszkasz, nie powinno decydować o tym, czy dostaniesz odpowiednią pomoc, która uratuje ci życie. Wielu z nas czeka nadal na swoją kolej, musimy się upewnić, że miliardy ludzi na całym świecie otrzymają szczepionkę. Jest to nie tylko słuszne moralnie, ale to też jedyne wyjście z sytuacji. Jeśli szczepionka nie dotrze wszędzie, pandemia z nami zostanie.

Podobnie zdanie na temat produkcji ma Penelope Cruz, która powiedziała, że ma nadzieję, że nikt nie zostanie pominięty w programie szczepień przeciwko koronawirusowi: