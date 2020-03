Bono z U2 zaprezentował nowy utwór. Muzyka zainspirowała epidemia koronawirusa

Przez panującą na całym świecie epidemię koronawirusa w większości państw, gdzie doszło już do znaczącej liczby zakażeń zamknięto kina, puby, teatry i kluby oraz zakazano zgromadzeń. Na tego typu środkach ostrożności najbardziej cierpią artyści, którzy odwołują swoje koncerty i spektakle. Muzycy próbują radzić sobie inaczej w tym trudnym czasie. Grają koncerty online, namawiają do kupowania ich merchu oraz tworzą zrzutki, dzięki którym będą mogli uzupełnić straty i znowu koncertować, gdy epidemia się skończy.

Bono z U2 z nowym utworem "Let Your Love Be Known"

Artyści tacy jak Bono, który należy do najbogatszych muzyków na świecie, nie muszą przejmować się brakiem aktualnych dochodów z koncertów. Wokalista jest zabezpieczony na lata, jednak stara się swoją działalnością wspierać innych, którzy znaleźli się w gorszej sytuacji.

Muzyk podzielił się ze światem nowym utworem "Let Your Love Be Known", który zaśpiewał na żywo w Dniu Świętego Patryka. Jego kraj również został zaatakowany koronawirusem, co zainspirowało wokalistę U2 do stworzenia najnowszej kompozycji.

Artysta zadedykował swój utwór osobom dotkniętym przez koronawirusa. Przede wszystkim wyraził jednak szacunek wobec lekarzy i pielęgniarek, którzy narażają własne zdrowie i pracują w pocie czoła, aby ratować świat przed epidemią.

" Oto melodia, którą wymyśliłem około godziny temu. Nazwałem ten utwór "Let Your Love Be Known" - dajcie znać, co o nim myślicie. Dedykuje go Włochom, którzy mnie zainspirowali, Irlandczykon oraz KAŻDEMU, kto jest dzisiaj w trudnej sytuacji, ale nadal śpiewa. W pierwszej kolejności jednak śpiewamy dla lekarzy, pielęgniarek i opiekunów chorych. "

