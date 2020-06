Kiedy wrócą koncerty i jak będą wyglądać po pandemii koronawirusa? Biznes muzyczny mocno ucierpiał z powodu odwołanych imprez i wielu organizatorów oraz muzyków zastanawia się, jak w przyszłości będą wyglądały koncerty. Szef Albert Hall, Craig Hassall, w rozmowie z Mirror stwierdził, że należy obserwować, jak postępują inne państwa, w których powoli życie wraca do normalności.

Bramki dezynfekujące na koncertach? Tak mogą wyglądać wydarzenia muzyczne w przyszłości

Craig Hassall zasugerował rządowi, by wprowadzić pomiar temperatury na koncertach, nakaz noszenia masek oraz ustawienie bramek dezynfekujących dla osób wchodzących na teren imprezy. Przywołał on Seul, gdzie wprowadzono szereg rozwiązań, by widzowie czuli się bezpiecznie na koncertach:

" W Seulu, gdzie zaczęto grać "Upiora w Operze", przeprowadzono test - widzowie wchodzili przez bramkę dezynfekującą, mieli mierzoną temperaturę i wypełniali ankietę dotyczącą symptomów zarażenia oraz miejsc, które ostatnio odwiedzili. "

Hassall uważa, że dobrym rozwiązaniem jest również noszenie odpowiednich masek i strojów przez personel Albert Hall. Według niego trzeba będzie zastosować kilka rozwiązań, by wzmocnić bezpieczeństwo na koncertach. Możliwe zatem, że bramki dezynfekujące na wydarzeniach rozrywkowych będą coraz częściej stosowane.

