Brian Johnson i Malcolm Young z AC/DC próbowali po pijaku znaleźć Potwora z Loch Ness

Niedługo ma zadebiutować nowy album AC/DC zatytułowany "Power Up", w związku z czym członkowie zespołu udzielają wielu wywiadów, opowiadając o nadchodzącym krążku. Brian Johnson niedawno porozmawiał z dziennikarzem NME, który poprosił wokalistę o opowiedzenie jakiejś dobrej historii ze świętej pamięci Malcolmem Youngiem w roli głównej. Artysta nie rozczarował i opowiedział, jak raz panowie kompletnie na bani postanowili odnaleźć Potwora z Loch Ness.

Johnson opowiedział, że pewnego razu byli z Malcolmem w podróży samochodowej przez Szkocję. Pewnego wieczoru panowie zatrzymali się w hotelu nieopodal znanego jeziora. Tam przyszły im do głowy głupie pomysły:

Wokalista kontynuował swoją pokręconą opowieść:

"

No i parę minut później już wchodziliśmy do wody, całkowicie ubrani i w butach na nogach. Było okrutnie zimno! Mal miał w jednej ręce drinka, a w drugiej pudełko fajerwerków. Wyglądał, jakby chciał spalić całe jezioro. Uśmialiśmy się jak głupi, a jak już wróciliśmy do naszych żon, to byliśmy cali w błocie i z glonami we włosach. Co to była za noc! "