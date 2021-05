Wszyscy czekają, aż w końcu powrócą koncerty i będziemy mogli zobaczyć na żywo naszych ulubionych artystów. Tęsknicie za występami Foo Fighters? Chcielibyście zobaczyć Briana Johnsona w końcu na scenie razem z pozostałymi muzykami AC/DC? No cóż, uczestnicy koncertu Vax Live: The Concert To Reunite The World organizowanego przez Global Citizen zobaczyli wokalistę australijskiej formacji razem z kapelą Dave'a Grohla. Jak wypadł ten koncert?

Brian Johnson wystąpił razem z Foo Fighters. Jak wypadli w utworze AC/DC? [WIDEO]

Koncert odbył się 2 maja i widzowie mogli zobaczyć takie gwiazdy, jak m.in. Eddie Vedder, Jenifer Lopez czy właśnie Foo Fighters. Zespół bardzo lubi zapraszać na scenę różnych gości i tym razem nie obyło się bez niespodzianek. Kapela razem z wokalistą AC/DC, Brianem Johnsonem, wykonała utwór "Back in Black", który pochodzi z płyty o tym samym tytule z 1980 roku. Był to pierwszy krążek AC/DC nagrany wspólnie z Johnsonem. Posłuchajcie, jak kawałek zabrzmiał podczas występu Foo Fighters.

Foo Fighters promuje swój najnowszy album zatytułowany "Medicine at Midnight", który ukazał się 5 lutego 2021. Pierwszy zwiastun z albumu, czyli “Shame Shame”, określony przez jednego z dziennikarzy "finalnym fakiem pokazanym rokowi 2020", usłyszeliśmy jeszcze w listopadzie.