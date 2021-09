Brian May gra ze swoją młodszą wersją "Back to the Light". To zapowiedź reedycji solowej płyty [WIDEO]

Zobaczcie najnowszy klip Briana Maya do zreamsterowanej wersji "Back to the Light".

Brian May z grupy Queen postanowił wydać reedycję swojej solowej płyty zatytułowanej "Back to the Light", która ukazała się we wrześniu 1992, rok po śmierci frontmana grupy, Freddiego Mercury'ego. W ramach promocji tego wydawcnitwa, ukazał się teledysk do singla "Back to the Light", w którym siwy Brian May gra utwór ze swoją młodszą wersją z lat 90.

W najnowszym teledysku Briana Maya możemy przenieść się w czasie. Widzimy, jak gitarzysta wchodzi do opuszczonego teatru, gdzie nagle widzi siebie z lat 90. wykonującego "Back to the Light. W końcu stary i młody Brian grają razem na scenie.

Na reedycji płyty nie zabraknie ciekawych bonusów, które zostaną umieszczone na dodatkowym krążku zatytułowanym "Out Of The Light". Wydawnictwo ukaże się 22 października 2021 i już je można zamawiać w preorderze.