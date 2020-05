Na początku maja 2020 Brian May wyznał w social mediach, że podczas pracy w ogrodzie zerwał mięsień pośladkowy, co spowodowało problemy z chodzeniem i leżeniem. Kilka tygodni później gitarzysta Queen ponownie zwrócił się do swoich fanów wyznając, że tydzień temu wrócił do domu i nadal odczuwa ból.

Brian May miał zawał serca. W jakim stanie jest gitarzysta?

Okazało się, że zerwany mięsień pośladkowy to niejedyny problem Briana Maya. W szpitalu zdiagnozowano u niego kilka ściśniętych nerwów kulszowych, co muzyk tłumaczy bieganiem 50 lat z paskiem gitary na lewym ramieniu trzymając ciężki instrument.

Co więcej Brian May przez 40 minut odczuwał ból w klatce piersiowej i okazało się, że był to niewielki zawał serca. Lekarze poinformowali go, że ma zatkane trzy tętnice. Z tego powodu wszczepiono mu specjalne protezy naczyniowe, by udrożnić naczynia krwionośne.

Mimo zainstniałej sytuacji, gitarzysta Queen nadal ma bardzo dobry humor i jest bardzo wdzięczny za pomoc lekarzy. Wyznał, że był bardzo bliski śmierci i teraz już wie, jak zadbać o swoje zdrowie. Życzymy mu zatem szybkiego powrotu do formy!

