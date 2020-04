Brian May o koronawirusie: To jedzenie zwierząt wywołało pandemię

Gitarzysta Brian May od lat głośno mówi o prawach zwierząt i postanowił od początku 2020 roku przejść na weganizm. W najnowszym wywiadzie dla NME, muzyk wyznał, że obecna sytuacja z koronawirusem pokazuje, iż ludzie powinni przejść na dietę roślinną.

Skąd wziął się problem z koronawirusem? Jedna z teorii głosi, że źródłem zakażeń były nietoperze, które miały byś spożywane na targu w Wuhan. Prawdopodobnie właśnie do tej tezy odniósł się Brian May, który uważa, że powinniśmy zapomnieć o jedzeniu mięsa:

Wchodząc głębiej w ten temat uważam, że powinniśmy ponownie zastanowić się nad tym, czy należy jeść zwierzęta. To ważna kwestia, bo wydaje się, że pandemia jest spowodowana przez ludzi jedzących zwierzęta. Pojawia się coraz więcej argumentów w kwestii tego, że jedzenie mięsa nie jest zbyt zdrowe dla nas. "

May również wypowiedział się na temat przejścia na dietę wegańską:

"

To była świadoma decyzja i nie prawiłem innym morałów z tego powodu. Jednak teraz widzimy, jak jedzenie zwierząt powaliło nas na kolana jako gatunek. Myślę, że nadszedł czas, by zmienić nas świat w taki sposób, by nie znęcać się nad innymi gatunkami. "