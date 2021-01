W Queen początkowo komponowali utwory Brian May i Freddie Mercury. Z czasem również perkusista Roger Taylor i basista John Deacon zaczęli przynosić do studia swoje utwory. Pod koniec życia Freddiego muzycy postanowili zrezygnować z podawania autora piosenki, by usprawnić proces powstawania utworów. Jednak wystarczy wsłuchać się w te kompozycje, by odgadnąć, kto był pomysłodawcą piosenki. W jednym z ostatnich radiowych wywiadów Brian May opowiedział, jak wyglądała praca nad utworami w studiu. Okazywało się, że nie było to wcale takie proste i często dochodziło do spięć między artystami.

Brian May opowiedział, jak powstawały piosenki Queen: "Za każdym razem nasz zespół się rozpadał"

Gitarzysta grupy Queen wyznał, że każda piosenka była szczegółowo omawiana przez wszystkich muzyków:

Każdy utwór powstawał w wyniku wymiany zdań, bo każdy z nas komponował. Zawsze dochodziło do dyskusji, w gorszych momentach nawet do kłótni... W sumie twoja piosenka to twoje dziecko - wrzucaliśmy taki utwór do środka i każdy miał prawo powiedzieć swoje zdanie na jej temat.

Muzycy razem dopracowywali utwory, co nie było łatwe dla autora, który był mocno związany ze swoją piosenką:

Panowała niepisana zasada, że osoba, która przyniosła utwór miała ostatnie słowo w sprawie piosenki. Nie było nam łatwo w studiu, w pewnym sensie za każdym razem nasz zespół się rozpadał, brakowało nam cierpliwości do pozostałych osób zanim przeforsowaliśmy nowy kierunek.

Jeżeli zatem myśleliście, że takie wybitne utwory, jak "Bohemian Rhapsody" czy "We are the Champions" powstały lekko i przyjemnie, to głęboko się mylicie. "Męczarnie" muzyków jednak się opłaciły, bo piosenki Queen nadal są lubiane i słuchane przez fanów na całym świecie.