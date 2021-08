Wielu muzyków komentuje sprawę szczepionek - jedni wstawiają zdjęcia z punktów szczepień inni otwarcie krytykują szczepienia. Do dyskusji dołączył gitarzysta Queen, Brian May, który skrytykował wszystkich antyszczepionkowców, włącznie z Erikiem Claptonem. Chociaż May szanuje Claptona jako wybitnego artystę, to jednak panowie mają bardzo różne poglądy w wielu kwestiach.

Brian May skrytykował Erika Claptona: Antyszczepionkowcy to wariaci

W rozmowie z magazynem The Indepent, poruszono temat Erika Claptona, który podważa słuszność stosowania szczepionek przeciwko Covid-19. Brian May tak skomentował sprawę:

Kocham Erika Claptona, jest moim bohaterem, ale mamy różne poglądy pod wieloma względami. Uważa, że strzelanie do zwierząt dla zabawy jest ok, więc mamy różne zdania, ale nigdy nie przestanę go szanować. Antyszczepionkowcy, przepraszam, ale uważam, że to wariaci. Jest mnóstwo dowodów na to, że szczepienia pomagają i są bezpieczne. Zawsze będą jakieś skutki uboczne, ale mówienie, że szczepienie to spisek, by cię zabić... Przepraszam, ale dla mnie to objaw szaleństwa.

Eric Clapton nie chce grać koncertów tylko dla zaszczepionych. Otwarcie krytykuje szczepionki, chociaż sam postanowił się zaszczepić. Wyznał, że po zabiegu miał długotrwałą reakcję na szczepienie, m.in. drętwienie rąk. Przypomnijmy, że gitarzysta cierpi na neuropatię, czyli uszkodzenie nerwów obwodowych, które utrudnia grę na gitarze.