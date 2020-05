Fani gitarzysty Queen mocno się zaniepokoili, gdy zobaczyli zdjęcie Briana Maya ze szpitala. Pierwsze co przychodzi na myśl patrząc na takie zdjęcie, to oczywiście koronawirus. Muzyk jednak szybko uspokoił swoich fanów, że owszem, trafił do szpitala, ale nie z powodu koronawirusa.

Brian May trafił do szpitala. Przez kilka dni nie będzie mógł chodzić

Artysta wstawił na Instagramie zdjęcie w masce oraz nagranie, jak porusza się na wózku w szpitalu. Wyjaśnił, że nie jest zarażony, a miał wypadek w ogrodzie i zerwał mięsień pośladkowy. Przez najbliższe dni nie będzie mógł chodzić i spać ze względu na spory ból. Teraz jest mu potrzebny odpoczynek i Brian May na moment wycofa się z social mediów, gdzie podczas kwarantanny był szczególnie aktywny.

Przeczytajcie cały post Briana Maya:

"You Are The Champions": Queen i Adam Lambert z nową wersją ponadczasowego hitu

Łącząc się wirtualnie pomiędzy Wielką Brytanią i Los Angeles, Brian May i Roger Taylor oraz Adam Lambert nagrali "You Are The Champions": nową wersję klasycznego utworu Queen "We Are The Champions". To pierwszy oficjalnie wydany utwór Queen i Lamberta.

To właśnie Lambert wpadł na pomysł, by zmienić linijkę tekstu na „You Are The Champions” – wszystko zadziało się w trakcie jednego z „wirtualnych jamów” na Instagramie. Fani domagali się, by utwór trafił do oficjalnej dystrybucji. Zespół postanowił więc nagrać kawałek. Zyski ze sprzedaży zasilą COVID-19 Solidarity Response Światowej Organizacji Zdrowia.

Zobacz także: Brian May został w domu i uczy, jak grać solówkę gitarową z "Bohemian Rhapsody" [WIDEO]