Brian May z Queen sprzedaje sportowy stanik z motywem jego gitar. Zobaczcie, jak wygląda

Muzycy dwoją się i troją, żeby stworzyć ciekawe gadżety dla swoich fanów. Dildo od Ghosta, deski sedesowe od Kiss czy wibratory Motley Crue to tylko dobitne przykłady, że artyści nie znają żadnych granic jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy na rzeczach, które mają mało wspólnego z ich twórczością. Co jeszcze możemy dorzucić do tej dziwnej listy? Sportowy stanik w gitarki od Briana Maya. Jak do tego doszło, nie wiadomo.

Brian May z Queen sprzedaje sportowy stanik z motywem jego gitar

Jeżeli chcielibyście wzbogacić swoją szafę o ciuchy nawiązujące do Briana Maya z Queen, to na stronie shop.brianmayguitars.co.uk znajdziecie naprawdę ciekawe ubrania z motywem wszystkich gitar muzyka. Możecie sprawić sobie nie tylko koszulę czy kamizelkę w gitarki, ale również sportowy stanik. Koszt bielizny to 35 funtów. Dlaczego Brian May sprzedaje staniki z gitarami, nikt tego nie wie... Poczucie gustu gitarzysty jest dosyć kiepskie, zatem również biustonosz pozostawia wiele do życzenia.

Brian May twierdził, że pomimo sukcesu komercyjnego filmu "Bohemian Rhapsody", muzycy Queen nie zarobili ani grosza na tej produkcji. Czyżby gitarzysta rzeczywiście szukał nowych sposobów na zarobienie pieniędzy i sportowe staniki mają się okazać sprzedażowym hitem?

Żarty, żartami, ale Queen nie ma co narzekać na brak zarobków. Koncerty Queen +Adam Lambert cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Najbliższy koncert odbędzie się 24 maja 2020 we Włoszech.

