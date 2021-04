Brian May zdradził, że Queen nagrywał nową muzykę. Zespół szykuje album?

Brian May wyjawił, że panowie z Queen pracowali nad nową muzyką w studiu - ostudził jednak zapał fanów, ponieważ niedługo potem dodał, że nic z tych sesji nie było na tyle wartościowe, by stworzyć z tego nowe piosenki.

May, Roger Taylor i Adam Lambert przez ponad 10 lat występowali na żywo jako Queen + Adam Lambert, ale nigdy nie nagrali nowego materiału. May został niedawno zapytany, czy były jakiekolwiek plany na stworzenie nowej muzyki z wokalistą, ale niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem

W rozmowie z Guitar Player artysta wyjaśnił:

Zawsze powtarzam: nie wiem. To musi wyjść spontanicznie. Razem z Adamem i Rogerem byliśmy kilkukrotnie w studiu, bo tak próbowaliśmy coś zrobić, albo pracowaliśmy nad czymś innym. Ale do tego czasu nic konkretnego nie nagraliśmy, nic nas nie zachwyciło. To nie jest tak, że jesteśmy przeciwni temu pomysłowi, tylko to po prostu się jeszcze nie wydarzyło.