Brian May stara się być na bieżąco z social mediami. Jest bardzo aktywny na Facebooku oraz Instagramie i teraz postanowił spróbować swoich sił również na TikToku. Jeżeli nie wiecie, czym jest ten serwis, to tylko napiszemy, że na TikToku można wrzucać krótkie wideo, głównie są to różne wyzwania i nagrania z tańczącą dzieciarnią. Oczywiście znajdują się też tam inne treści - swoje oficjalne konto ma chociażby Queen, który udostępnia np. fragmenty koncertów czy pokazuje uzdolnionych fanów Queen. Brian May udostępnił swój pierwszy filmik i szybko został usunięty z TikToka. Co takiego przeskrobał?

Brian May został zbanowany na TikToku po umieszczeniu pierwszego filmiku. Fani go uratowali

Brian May postanowił wrzucić nagranie na TikToka i w 48 godzin miał 2 miliony wyświetleń. Sława na serwisie jednak nie trwała zbyt długo, bo TikTok postanowił zbanować gitarzystę Queen, o czym zdesperowany May postanowił napisać na Instagramie:

Fani wsparli Briana twierdząc, że jest po prostu za fajny na TikToka. Część z nich zaczęła namawiać muzyka, by napisał do administratorów i przekonał ich, że jego konto nie jest fałszywe. Zresztą sami fani pisali do platformy, by pomóc mu w powrocie na serwis. To wszystko pomogło i Briana Maya znajdziemy ponownie na TikToku.

Gitarzysta podziękował swoim fanom "za zadymę" i pomoc w ogarnięciu sytuacji. Czas pokaże, czy Brian wkręci się w TikToka i będzie wrzucać tam ciekawe treści.