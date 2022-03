Bring Me The Horizon nagrali kawałek z Machine Gun Kellym. Posłuchajcie "Maybe"

MGK x BMTH - posłuchajcie efektów tej współpracy

Machine Gun Kelly postanowił grać pop-punk i jakimś cudem zdobył dzięki temu większą popularność, niż kiedy był raperem (chociaż z tym skokiem do mainstreamu nie wiązało się zwiększenie jakości jego twórczości). Nie mniej, Kells od jakiegoś czasu promuje swój kolejny "gitarowy" krążek, a w najnowszym singlu słyszymy Bring Me The Horizon.

Kawałek nosi tytuł "maybe" i jest przaśno-smutnym pop-punkowym bangerem o rozstaniu. Wszystko jest podlane kwadratowymi wokalami Kelly'ego, co tworzy dość specyficzny klimat. Na szczęście drugą zwrotkę i bridge ratuje Oli Sykes, który w przeciwieństwie do Kellsa jest faktycznie dobrym wokalistą.

Po takim opisie pewnie nie możecie się doczekać odsłuchu tego singla. Nie przedłużamy - oto "maybe":

Tak jak wspomnieliśmy, "maybe" promuje nadchodzący krażek MGK-a zatytułowany "mainstream sellout". Poprzednio mogliśmy posłuchać innych utworów z tego albumu, takich jak "ay" z Lil Wayne'em, czy "emo girl" z córką Willa Smitha, Willow.

Jeżeli kawałek was jednak zainteresował, to cały krążek "mainstream sellout" zadebiutuje już 25 marca 2022 roku. Wciąż czekamy natomiast na informacje dotyczące nowej muzyki od BMTH - ci ostatnio stawiają na współprace i pojawili się gościnnie w utworach m.in. Eda Sheerana i Toma Morello.