Bring Me The Horizon pokazał obrzydliwy teledysk do singla "Strangers" [WIDEO]

Posłuchajcie, jak brzmi najnowszy kawałek Bring Me The Horizon, do którego nakręcono groteskowy teledysk.

Zespół Bring Me The Horizon ostatnio sporo współpracuje z innymi twórcami - m.in. nagrał single z Tomem Morello czy Machine Gun Kelly. W końcu jednak BMTH skupił się na tworzeniu własnego materiału i otrzymaliśmy utwór "Strangers". Jest to pierwszy nowy singiel zespołu od czasu wydania "DiE4u" z 2021. Do kawałka "Strangers" powstał klip, który może spowodować, że będziecie trochę zniesmaczeni.

Bring Me The Horizon z nowym singlem "Strangers" [WIDEO]

Najnowszy kawałek "Strangers" przypadnie do gustu fanom ostatnich wydawnictw BMTH. Prawdopodobnie singiel pojawi się w ramach serii EP-ek "Post Human". Do piosenki powstał teledysk w reżyserii Thomasa Jamesa, który ściśle pracował z Olim Sykesem. W klipie zobaczymy sporo groteskowych i obrzydliwych scen, które mogą skojarzyć się z eksperymentowaniem na ludziach. Posłuchajcie, jak prezentuje się singiel "Strangers" Bring Me The Horizon:

Oglądaj

Oli Sykes tak wypowiedział się na temat nowego kawałka BMTH:

Wychodząc z lockdownu i pandemii, każdy dochodzi do siebie i jesteśmy świadomi, że wiele osób codziennie zmaga się z wieloma traumami i chcemy pokazać, że nie jesteście sami... jesteśmy społecznością, która sobie wzajemnie pomaga.

Bring Me The Horizon wystąpi w Polsce

Nowy utwór "Strangers" usłyszymy na pewno podczas polskiego koncertu zespołu. Bring Me The Horizon wystąpi 6 lutego 2023 w Arenie Gliwice.