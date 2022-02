Bring Me The Horizon pokazało wideo do kawałka z Edem Sheeranem. Oto "Bad Habits"

Kilka miesięcy temu Ed Sheeran zapowiedział, że chciałby wejść do świata metalu. Teraz możemy posłuchać jego studyjnych dokonań w metalowej wersji kawałka "Bad Habits", nagranego z Bring Me The Horizon.

Ed Sheeran x BMTH - oto klip do metalowej wersji Bad Habits

Okazuje się, że Ed Sheeran za dzieciaka słuchał metalu i nie odrzuca pomysłu, by nagrać metalową płytę. W tym niewątpliwie mogliby mu pomóc muzycy z Bring Me The Horizon (ci mają już na koncie współpracę z popową wokalistką Halsey), którzy na metalu i gatunkach mu podobnych prawie zjedli zęby.

Panowie zagrali razem podczas BRITs Awards 2022, a teraz w sieci pojawiło się wideo do studyjnej wersji kawałka "Bad Habits", które BMTH "umetalowiło" z Edem Sheeranem. Zobaczcie klip poniżej:

Oglądaj

Jak wyjawił niedawno twórca "Shape of You", ten występ był spełnieniem jego marzeń, a on i lider BMTH Oli Sykes zamierzają wspólnie coś napisać. Mowa o jednej piosence, ale kto wie, to może się zmienić:

Napiszemy razem kawałek... Granie z Bring Me The Horizon było moim marzeniem. Skontaktowałem się z Olim i mieliśmy coś zrobić, ale nadeszła pandemia, więc musieliśmy to przełożyć. Ale utrzymywaliśmy kontakt - jestem fanem tych chłopaków od dawna. Wiecie, wychowałem się na ciężkiej muzyce i za dzieciaka miałem subskrypcję do Kerranga!

Jak widać entuzjazm wokalisty został ciepło przyjęty przez panów z Bring Me The Horizon, którzy udowadniali już wielokrotnie, że chętnie współpracują z innymi artystami. Udzielili się na nowym kawałku Toma Morello, stworzyli kawałki z Halsey, a ich ostatnia EP-ka jest wypełniona gośćmi pokroju dziewczyn z Babymetal, Yungbluda, czy Amy Lee. Czekamy na album Sheeran x BMTH.