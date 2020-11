Bring Me the Horizon wydał całkiem niedawno nowy album "Post Human: Survival Horror", na którym ukazało się 9 utworów i nie zabrakło muzycznych gości, jak chociażby Babymetal, Amy Lee z Evanescence czy Yungblud. Jednak jeden utwór wywołał spore zamieszanie, bo podejrzanie przypomina riff z piosenki Deftones. Też słyszycie podobieństwo?

Bring Me The Horizon ściągnął riff od Deftones? Internauci nie mają wątpliwości

Jak podaje metalsucks.net, wielu internautów zauważyło, że riff z utworu "Dear Diary" Bring Me The Horizon przypomina główny motyw z piosenki "Swerve City" Deftones z płyty "Koi No Yokan" z 2012. Posłuchajcie obu piosenek, przy czym w utworze BMTH wyżej wspomniany riff pojawia się około 2:10 minuty nagrania:

Czy Bring Me The Horizon ściągnął riff od Deftones? Tak, to plagiat Nie Nie chcę słuchać BMTH

Nie jest to pierwsza taka sytuacja, gdy Bring Me The Horizon usłyszał zarzut plagiatu. Chodziło o utwór "Nihilist Blues" z płyty "Amo" - Amy Lee zarzuciła kapeli ściągnięcie od niej fragmentu tekstu. Muzycy jednak się dogadali, a wokalistka Evanescence nawet pojawiła się na najnowszym krążku kapeli.

Zobacz także: Evanescence powraca z nowym singlem. Posłuchajcie "The Game is Over"