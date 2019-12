Bring Me The Horizon wydał nową EP-kę. Starzy fani będą mocno niezadowoleni

Zespół postanowił przygotować niespodziankę w Boże Narodzenie. Bring Me The Horizon wydał EP-kę o dosyć dziwnej nazwie, która zajmuje kilka linijek - "Music to listen to~dance to~blaze to~pray to~feed to~sleep to~talk to~grind to~trip to~breathe to~help to~hurt to~scroll to~roll to~love to~hate to~learn Too~plot to~play to~be to~feel to~breed to~sweat to~dream to~hide to~live to~die to~Go to". Żartownisie z tych muzyków.

Bring Me The Horizon wydał niespodziewanie EP-kę

Na nowym wydawnictwie znajdziemy w sumie 8 piosenek, które trwają 1:15 h. Bring Me The Horizon dalej eksperymentuje z brzmieniem i poszedł nawet o krok dalej niż na ostatniej płycie z 2019 roku zatytułowanej "amo". Muzycy postawili tym razem na elektronikę. Czy taki materiał spodoba się fanom? Potwierdziły się również plotki, że kapela współpracuje z wokalistką Halsey. Usłyszymy ją w piosence "¿."

W listopadzie 2019 frontman Oli Sykes stwierdził, że BMTH nie wyda więcej studyjnych albumów. Zamierza natomiast w 2020 skupić się na kilku EP-kach. Jak więc widać kapela dotrzymała słowa.

Bring Me The Horizon na Impact Festival 2019

Zespół zobaczymy niebawem w naszym kraju. Bring Me The Horizon wystąpi 2 czerwca 2020 w Atlas Arenie w Łodzi na Impact Festival 2020. Będzie to 8. edycja imprezy.

