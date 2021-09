Posłuchajcie, jak brzmi singiel, który zapowiada nowe wydawnictwo od Bring Me The Horizon.

Bring Me The Horizon opublikował singiel, który trafi na nadchodzącą EP-kę. Jak brzmi kawałek "DiE4u" i czy spodoba się fanom?

Bring Me The Horizon z nowym singlem "DiE4u". Klip nawiązuje do kultowego filmu "Blade" [WIDEO]

Najnowszy singiel od Bring Me The Horizon to zapowiedź drugiej części EP-ki "Post Human". Pięcioosobowy skład z Sheffield zaprezentował nowy utwór w towarzystwie wyreżyserowanego przez samego Oliego Sykesa klipu, który był nagrany zdalnie podczas pandemii. Oli był uwięziony w Brazylii, podczas gdy Jordan nie mógł ruszyć się z Wielkiej Brytanii. W klipie postanowiono nawiązać do kultowego filmu "Blade".

Oglądaj

Lider zespołu tak wypowiada się na temat tego kawałka:

"DiE4u" to piosenka o toksycznej obsesji i pokusach, których nie możesz się pozbyć. Myślę, że wiele osób mierzy się z podobną sytuacją podczas zamknięcia, kiedy patrzysz sobie prosto w twarz, widzisz kim naprawdę jesteś i co jest dla Ciebie ważne. Ta piosenka jest dla mnie bardzo emocjonalna ponieważ, kiedy ją pisałem, zacząłem sobie zdawać sprawę, że sprawy nie maja się zbyt dobrze i musze wybrać dla siebie lepszą ścieżkę. To też większe przesłanie społeczne – musimy zmienić sposób w jaki traktujemy siebie nawzajem.

Zespół Bring Me The Horizon świętował ostatnio 1. miejsce na liście najlepiej sprzedających się płyt w Wielkiej Brytanii z EPką "Post Human: Survival Horror". Krążek został odtworzony ponad 450 milionów razy na cały świecie i sprzedał się w nakładzie ponad 300 tysięcy egzemplarzy.