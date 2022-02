Bring Me The Horizon zagrało z... Edem Sheeranem. Zobaczcie przedziwny występ [WIDEO]

Kilka miesięcy temu Ed Sheeran zapowiedział, że chciałby wejść do świata metalu. Idzie mu to całkiem nieźle - podczas ceremonii Brit Awards zagrał z Bring Me The Horizon.

BMTH i Ed Sheeran - zobaczcie niecodzienny występ artystów

Okazuje się, że Ed Sheeran za dzieciaka słuchał metalu i nie odrzuca pomysłu, by nagrać metalową płytę. W tym niewątpliwie mogliby mu pomóc muzycy z Bring Me The Horizon (ci mają już na koncie współpracę z popową wokalistką Halsey), którzy na metalu i gatunkach mu podobnych prawie że zjedli zęby.

A jak taka twórczość mogłaby brzmieć? Przedsmak usłyszeliśmy podczas BRIT Awards 2022 - Sheeran zaprosił bowiem na scenę panów z BMTH i razem zagrali ciężką wersję singla wokalisty o tytule "Bad Habits". Poniżej możecie zobaczyć nagranie z tego niecodziennego występu:

Jedno jest pewne - nie brzmi to źle.

Tak jak wspomnieliśmy, jakiś czas temu w wywiadzie dla "The Sun" Ed Sheeran przyznał się do słuchania za dzieciaka muzyki, z którą nikt go obecnie nie kojarzy:

W dzieciństwie słuchałem dużo death metalu. Słuchałem Cradle Of Filth, Slipknota i podobnych kapel. Myślę, że mógłbym kiedyś wejść w ten świat, bo jako dzieciak nauczyłem się tych wszystkich riffów. Nigdy nie myślałem o tym, żeby nagrać metalowy album, ale nie miałbym nic przeciwko.

Prawdę mówiąc po usłyszeniu "Bad Habits" w wersji z BMTH, my również nie mielibyśmy nic przeciwko.