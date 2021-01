Brodka i PRO8L3M we wspólnym utworze "Żar". Do piosenki powstał klimatyczny teledysk pokazujący historię 6 nietuzinkowych osób.

Duet PRO8L3M i Brodka otworzyli rok 2021 nieoczekiwaną współpracą. W hołdzie tym, którzy żyją na własnych zasadach, artyści prezentują wspólny utwór "Żar (Tak to robię)" wraz z fabularnym klipem.

Brodka i PRO8L3M nagrali wspólny utwór "Żar". Zobaczcie nastrojowy klip

Zaangażowani w projekt Ballantine's Tak To Robię - PRO8L3M i Brodką udowodnili, że wiele platynowych i złotych płyt, granie na scenach największych festiwali mogą iść w parze z niezależnością i indywidualnością. Muzycy chcieli sprowokować ludzi do życia w zgodzie ze sobą, wbrew presji, której źródłem są wszechobecne oczekiwania ze strony społeczeństwa, rodziny, czy przyjaciół. Projekt "Tak To Robię" pokazuje siłę indywidualizmu i inspiruje do dokonywania nieoczywistych wyborów. Posłuchajcie, jak brzmi kawałek "Żar":

Oglądaj

Teledysk do utworu „Żar” (Tak To Robię) wyreżyserowany przez duet Andiamo i zrealizowany z ekipą Shootme to wizualna interpretacja idei podążania własną drogą; sześć osobowości i sześć opowieści o niezależności, gdzie rutyna codziennego dnia miesza się z estetyką snu. Autorzy klipu nie zdecydowali się na zaangażowanie aktorów.