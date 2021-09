Bruce Dickinson z Iron Maiden nie może uwierzyć, że istnieją ludzie przeciwni szczepionkom

Dickinson niedawno porozmawiał z portalem Yahoo! Music, w którym wypowiedział się na temat swojego stanu zdrowia. Kilka tygodni temu muzyk zaraził się koronawirusem, więc pytania o "zdrówko" były jak najbardziej na miejscu.

Wokalista wyjaśnił, że na szczęście ma się dobrze. Nawet więcej - nigdy nie wątpił, że tak nie będzie:

Dickinson dodał, że nie rozumie czemu ludzie nie chcą się szczepić i korzystać z technologicznych rozwiązań obecnych teraz w medycynie:

Naprawdę nie mogę uwierzyć, że ludzie nadal nie chcą się szczepić, ale to jest okej. Nie mogę zrozumieć problemu z maseczkami. Nie oznacza to, że masz je mieć na sobie 24/7. To raczej kurtuazyjna kwestia chronienia innych. A te naprawdę pomagają, więc czemu z nich nie korzysta? Co jest takie problematyczne, nie potrafię tego zrozumieć. Są dużo dziwniejsze rzeczy, którymi można się przejmować. Przy okazji też dużo poważniejsze.