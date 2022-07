Iron Maiden obecnie koncertuje promując album "Senjutsu" z 2021 roku i podczas występu w Atenach doszło do pewnego incydentu. Wszystko przez fana, który odpalił pod sceną podczas występu racę. Jakim cudem dał radę wnieść taki przedmiot na teren imprezy - tego nie wiadomo, ale jego zachowanie mocno zdenerwowało Bruce'a Dickinsona, który nie zostawił na nim suchej nitki.

Bruce Dickinson pojechał po fanie i zszedł ze sceny: Grecka ku*wo, muszę śpiewać! [WIDEO]

16 lipca 2022 podczas koncertu na Stadionie Olimpijskim w Atenach doszło do niezbyt przyjemnej sytuacji. Bruce Dickinson postanowił przerwać występ. Stało się to podczas utworu "The Numer of the Beast", gdy jeden z fanów stojących pod sceną odpalił racę. Wokalista nie wytrzymał i wykrzyczał ze sceny:

Ku*wa z pie*doloną racją, muszę tu śpiewać. Piepr*ony gnoju, grecka ku*wo. Dobra, muszę zaśpiewać, pie*rz się.

Po tych ostrych słowach Bruce zszedł ze sceny, prawdopodobnie po to, by poczekać, aż zniknie dym, który utrudnia mu śpiewanie. Ostatecznie Dickinson wrócił do zespołu, ale trudno było mu zsynchronizować się z muzykami.

Iron Maiden zagra koncert w Warszawie

Miejmy nadzieję, że na warszawskim koncercie obędzie się bez takich incydentów. Iron Maiden zagra 24 lipca 2022 na PGE Narodowym w Warszawie i gościem specjalnym będzie Within Temptation, zaś zespołem otwierającym Lord Of The Lost.