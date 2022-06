Bruce Dickinson wie, kiedy ze sceny zejść: "Znajdę sobie zastępstwo"

Czas płynie nieubłaganie dla wszystkich i chociaż większość muzyków chce występować na scenie nawet po osiągnięciu emerytalnego wieku, pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Zdrowie jest coraz gorsze i w pewnym momencie, cytując klasyk, "trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść". Bruce Dickinson jest tego świadomy i bez cienia wątpliwości stwierdził, że nie miałby nic przeciwko, by w przyszłości Iron Maiden go zastąpił, jeśli nie będzie w stanie dalej występować.

Wokalista Iron Maiden w rozmowie z NME wyznał, że bierze pod uwagę fakt, że się starzeje i kiedyś nie będzie w stanie dawać z siebie 100% na scenie. Zamiast jednak zmuszać się do występów Dickinson byłby za rozwiązaniem, by Iron Maiden współpracował z innym wokalistą.

Co myślicie o takim rozwiązaniu? Bruce Dickinson zdaje sobie sprawę, że z latami jego forma będzie coraz gorsza. Przytoczył jako przykład chociażby sytuację The Rolling Stones, który uporał się z tym problemem:

Gdy popatrzysz na Keitha Richardsa, który cierpi na artretyzm - on nie jest w najlepszej formie każdej nocy, ale jest wspierany przez innych gitarzystów. To The Rolling Stones, myślę, że to nikogo nie denerwuje. W każdym razie, wszystko to, co powiedziałem, kiedyś się wydarzy.