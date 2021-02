Bruce Springsteen też zaczął robić podcasty. Jego partnerem jest... Barack Obama

"Renegades: Born in the USA" - tak brzmi tytuł nowego podcastu prosto od Bruce'a Springsteena i Baracka Obamy. O czym panowie będą dyskutowali w nadchodzących epizodach?

Renegades: Born in the USA - Springsteen i Obama zaczynają podcast

Ośmioodcinkowy podcast od Springsteena i Obamy będzie opowiadał o wielu tematach. Trudno sobie jednak wyobrazić, by panowie zajmowali się tematami stricte przyziemnymi - w oficjalnym oświadczeniu pojawiają się takie kwestie, jak rasa, ojcostwo, życie w małżeństwie, czy ogólny stan i kondycja US of A.

Jak słyszymy w oficjalnej zapowiedzi pierwszego odcinka:

W pewien sposób ja i Bruce odbyliśmy podobne podróże przez życie, która skłoniły nas do refleksji. Nad krajem, który dał nam tak wiele. Nad życiem ludzi, którzy nas otaczają. Staramy się łączyć losy innych ze swoimi własnymi - wszystko po to, żeby razem dojść do prawdy i znaczenia tego, czym jest społeczność w Ameryce.

Pierwsze dwa odcinki "Renegades: Born in the USA" (ciekawy tytuł, biorąc pod uwagę, że Obama był prezydentem USA, co raczej nie jest za bardzo "renegacką" pozycją społeczną) są już dostępne na Spotify. Kolejne będą się pojawiały co tydzień.

Panowie poznali się jeszcze w 2008 roku, kiedy to Barack Obama po raz pierwszy startował do wyborów prezydenckich. Springsteen chętnie pokazywał swoje wsparcie dla polityka, grając nawet kilka koncertów podczas kampanii prezydenckiej, a potem występując podczas inauguracji nowego prezydenta USA.

Podjęli również współpracę w 2012 roku, kiedy to Springsteen napisał nawet muzyczny motyw przewodni dla re-elekta. W nagrodę (i prawdopodobnie za absolutnie legendarną karierę) otrzymał od prezydenta Medal Wolności, czyli najwyższe cywilne odznaczenie w USA.

"Renegades: Born in the USA" to kolejny projekt zrealizowany w ramach umowy Obamów ze Spotify, który para podpisała z serwisem w 2019 roku. Była Pierwsza Dama wystartowała ze swoim projektem "The Michelle Obama Podcast" w lipcu 2020 roku.