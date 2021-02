Bruce Springsteen trafi do więzienia za jazdę pod wpływem alkoholu? Sąd zdecydował

Pod koniec 2020 roku gwiazdor rocka Bruce Springsteen został zatrzymany na terenie parku narodowego w New Jersey. Po trzech miesiącach artysta usłyszał oficjalne zarzuty. Został oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu, stwarzanie niebezpieczeństwa na drodze oraz spożywanie alkoholu w niedozwolonym miejscu.

Bruce Springsteen trafi do więzienia za jazdę pod wpływem alkoholu?

Konsekwencje wydarzenia były natychmiastowe. Z sieci zniknęła reklama z udziałem artysty. Muzyk wystąpił w spocie Jeepa, który przestał być wyświetlany za pośrednictwem YouTube'a.

Jak donosi dziennik "Asbury Park Press" cytowany przez Interię, muzykowi groziła poważna kara. Mógł otrzymać wyrok pozbawienia wolności od 30 dni do pół roku oraz grzywnę w wysokości 5 tysięcy dolarów, czyli niemal 18,5 tysięcy złotych.

Artysta został przesłuchany w Sądzie Rejonowym New Jersey, gdzie przyznał się, że przed tym jak wsiadł za kółko, wypił dwa małe kieliszki tequili. Muzyk zadeklarował również, że zdaje sobie sprawę, iż na terenie, na którym przebywał, obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

Sędzia zdecydował, że wystarczającą karą dla muzyka będzie grzywna w wysokości 500 dolarów, czyli około 1,8 tysiąca złotych. Oprócz tego Springsteen będzie musiał pokryć koszta sądowe, co daje kolejne 40 dolarów. Łączna kwota była dla muzyka na tyle mało obciążająca, że zadeklarował możliwość zapłaty od ręki.

Bruce Springsteen odpowiedział wyłącznie za zarzut spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. Dwóch pozostałych czynów mu nie udowodniono. Podczas badania alkomatem, które nie odbyło się od razu po zatrzymaniu, urządzenie wskazało 0,02 proc. alkoholu we krwi artysty. Jest to dozwolona wartość. W New Jersey granica wynosi 0,08 proc.