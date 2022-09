Bruce Springsteen powraca z nowym album. Będzie to zbiór piętnastu utworów muzyki soul zatytułowany ''Only The Strong Survive'', który ukaże się już 11 listopada.

Bruce Springsteen zapowiedział soulowy album i udostępnił pierwszy singiel [WIDEO]

Springsteen składa hołd muzyce soul z katalogu legendarnych wytwórni Motown, Gamble and Huff, Stax i wielu innych. 21. studyjny album artysty będzie zawierał również gościnne wokale Sama Moore’a, a także wkład The E Street Horns, pełne aranżacje smyczkowe Roba Mathesa oraz chórki (w wykonaniu Soozie Tyrell, Lisy Lowell, Michelle Moore, Curtisa King Jr., Dennisa Collins i Fonzi Thornton).

Bruce Springsteen skomentował:

Chciałem nagrać album, na którym po prostu śpiewam. A jaka muzyka jest lepsza do pracy niż wspaniały amerykański śpiewnik z lat 60. i 70.? Swoją inspirację czerpałem między innymi z twórczości Levi Stubbsa, Davida Ruffina, Jimmy’ego Ruffina, Icemana Jerry’ego Butlera, Diany Ross, Dobie Grey i Scotta Walkera. Chciałem, żeby odzwierciedlało to ich pracę nad tą wspaniałą muzyką. Moim celem jest, aby współczesna publiczność doświadczyła jej piękna i radości tak jak ja, odkąd pierwszy raz ją usłyszałam. Mam nadzieję, że album spodoba wam się tak bardzo, jak mi podobało się tworzenie go.

Posłuchajcie, jak prezentuje się pierwszy singiel ''Do I Love You (Indeed I Do):

Oglądaj

''Only The Strong Survive'" został nagrany w Thrill Hill Recording w New Jersey, wyprodukowany przez Rona Aniello i zrealizowany przez Roba Lebreta, a producentem wykonawczym był Jon Landau. Wydanie będzie pierwszym studyjnym albumem Bruce’a Springsteena od czasu "Letter To You' w 2020 roku, który zadebiutował na 1. miejscu w jedenastu krajach.

Springsteen ponownie połączy siły z legendarnym zespołem E Street Band w lutym podczas swojej międzynarodowej trasy koncertowej, na którą do tej pory sprzedano ponad 1,6 miliona biletów w Stanach Zjednoczonych i Europie.