Czy wiesz, że...Bryan Adams napisał najcięższe utwory Kiss i nigdy nie był na koncercie zespołu

Bryan Adams pisze piosenki nie tylko dla siebie, ale również dla innych twórców. Muzyk współpracował m.in. z zespołem Kiss przy albumie "Creatures of the Night", Adams jest współautorem piosenek "Rock and Roll Hell" oraz "War Machine". Jak doszło do tej współpracy?

Bryan Adams napisał najcięższe utwory Kiss i nigdy nie był na koncercie zespołu

W ramach The Eddie Trunk Podcast Bryana Adamsa zapytano o krążek "Creatures of the Night", który chociaż nie osiągnął znacznego sukcesu komercyjnego, to uważany, jest za jeden z lepszych i najcięższych krążków kapeli.

Na tej właśnie płycie pojawił się utwór "War Machine", który nadal jet grany na koncertach kapeli. Bryan Adams opowiedział, jak doszło do jego współpracy z Kiss przy tym utworze. Po nagraniu "Rock and Roll Hell" zespół poprosił Adamsa, by pomógł przy kolejnych kawałkach:

Przyjechałem do Los Angeles i Gene Simmons miał riff gitarowy, nie napisali piosenki. Pomyślałem, że riff jest bardzo fajny, ale nie skończyłem utworu w LA, a wróciłem z tym riffem do Vancouver. Siadłem do tego razem z Jimem Vallancem i tak razem napisaliśmy "War Machine". Zawsze myślałem o piosenkach w kontekście koncertów i to jest ciekawe, że ten utwór nadal jest grany na koncertach, bo tak właśnie miało być.

Bryan Adams miło wspomina tę współprace, tym bardziej, że na początku lat 1981 fundusze młodego Adamsa nie wyglądały zbyt dobrze. Okazało się również, że wokalista nigdy nie był na koncercie Kiss i informacja o graniu "War Machine" nadal na show pozytywnie go zaskoczyła.